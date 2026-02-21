Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Sirmione, Spiaggia Brema più sicura con il defibrillatore

Francesca Roman
L’associazione Giovani di Sirmione ha donato un apparecchio alla comunità e ha offerto un corso gratuito che ha certificato nuovi volontari
Il corso di rianimazione
Il corso di rianimazione
AA

Un nuovo defibrillatore donato alla comunità e un corso gratuito di «rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce» che domenica mattina ha certificato 42 nuovi «soccorritori laici».

L’associazione Giovani di Sirmione è in prima linea per la sicurezza del suo territorio con un’iniziativa concreta, frutto di una collaborazione tra Valtenesi Soccorso, le associazioni del Cefra-Fvs (Croce bianca di Lumezzane, Cosp di Bedizzole e Anc Valle del Chiese) e il comando dei Vigili del fuoco di Brescia.

L’iniziativa

Il progetto, come si diceva, si è articolato in due momenti: ad agosto l’acquisto di un defibrillatore (Dae) con relativa teca allarmata, donato al Comune di Sirmione e posizionato in Spiaggia Brema, e domenica un corso Blsd, che ha raccolto tantissime adesioni.

«Ci ha fatto molto piacere ricevere una risposta così numerosa da parte dei ragazzi – commenta il presidente Michael Brunelli –, perché con grande altruismo si sono messi in gioco per poter essere d’aiuto al prossimo».

Il progetto è stato coordinato da un altro sirmionese, Michele Prandi, in qualità di istruttore di tecniche sanitarie dei Vigili del fuoco di Brescia. «Da sempre siamo vicini alle realtà associative del territorio – premette Prandi –, fornendo il nostro supporto tecnico e professionale. L’importanza di diffondere la cultura della rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico è facilmente riconoscibile, se si considera che dopo soli 4-6 minuti dal momento in cui si verifica un arresto cardiaco comincia a prodursi un danno da carenza di ossigeno a livello cerebrale, e dopo soli 10 minuti circa tale danno diventa irreversibile».

Le statistiche

Recenti analisi statistiche riportano che in Lombardia l’incidenza di persone colpite da arresto cardiaco è pari a 1,2 casi ogni mille abitanti l’anno, e circa il 60% di questi sono cosiddetti «arresti testimoniati», cioè avvenuti in presenza di altre persone che, se adeguatamente formate, possono intervenire e fare la differenza. «La realizzazione di questi corsi è imprescindibile – conclude il Vigile coordinatore dei Vvf di Brescia – per offrire un primo intervento quando l’arrivo del soccorso sanitario potrebbe non essere immediato».

Come a Sirmione, dove, soprattutto nella stagione turistica, il tempo che intercorre tra l’evento e il soccorso sanitario rischia di dilatarsi ulteriormente, a causa delle caratteristiche morfologiche della penisola e del traffico veicolare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
defibrillatorespiaggia BremarianimazioneSirmione
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario