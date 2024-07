A Orzinuovi apre il nuovo chiosco nel parco

Non solo un punto di ristoro, ma anche uno spazio per la musica dal vivo, dedicato a presentazioni di libri, corsi di yoga, feste per bambini. Il nuovo chiosco del parco Alcide de Gasperi di Orzinuovi scriverà, a partire da questi giorni, la prima pagina della sua storia.

Alberto Battaglia e Monia Benedetti, commerciante e imprenditore orceano lui e titolare di un bar a Orzinuovi lei, si sono messi in società e hanno vinto la gara d’appalto per la gestione della struttura vicino alla piazza Vittorio Emanuele costruita dal Comune durante il recente intervento dei giardini pubblici. Insieme sono pronti a dare il via ad una nuova stagione di relax e divertimento all’ombra dei tigli secolari, nella frescura del verde del parco per eccellenza del paese, inaugurato nello scorso mese di aprile.

Com’è fatto

Una cinquantina i posti a sedere all’esterno della struttura, con tavoli e tende per rendere la sosta più rilassante. Dalle 7 del mattino a mezzanotte vengono serviti bevande, cocktail, gelati, brioche, panini imbottiti, piadine e insalatone. Insomma, tutto quanto possa appagare i palati dalla colazione al dopocena.

Grande l’entusiasmo che coinvolge i gestori in questa nuova avventura, per la quale hanno in mente progetti fantasiosi: «Ancora qualche giorno per sistemare gli ultimi dettagli tecnici e poi l’inaugurazione ufficiale, entro la prossima settimana - riferiscono -. Il chiosco sarà un punto di ristoro e un luogo di ritrovo per famiglie, ragazzi e gente di ogni età. Non organizzeremo feste in stile discoteca, ma vogliamo mettere in calendario eventi di intrattenimento, magari serate a tema, insomma, qualcosa di piacevole e rilassante per coinvolgere i visitatori. Tante persone hanno eletto i giardini a luogo di ritrovo nei dopo cena per rigenerarsi e fare quattro chiacchiere in compagnia. Quel che vogliamo è ospitarle in un posto di incontro sicuro, divertente, rilassante e pulito. Il primo appuntamento speciale sarà durante la Fiera di agosto».

Il chiosco, dotato di servizi igienici attrezzati per disabili, svolge anche la funzione di presidio di sicurezza e di controllo all’interno del parco. Monia e Alberto si sono aggiudicati la gestione per i prossimi 6 anni, per 6 mesi all’anno, nei quali hanno anche il compito di occuparsi per 6 volte del taglio dell’erba e di controllare la pulizia generale del parco.