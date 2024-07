Musica e incontri in Castello: arriva il Festival Karmaaa

Venerdì 5 luglio in Castello ci sarà l’anteprima di Karmaaa, un festival nato dal lavoro di We Love Castello, Sinapsi e Latteria Molloy in collaborazione con il Comune di Brescia.

Spiegano gli organizzatori: «Karmaaa non è solo un festival, ma vuole essere un mood, un pensiero, un incontro o un “confronto” che porterà nella nostra città, più volte durante l’anno, serate, appuntamenti, incontri, con l’intento di creare ancora una volta occasioni di stimolo e slancio alla creatività collettiva, valorizzando produzioni artistiche locali, ma al tempo stesso dandogli un respiro internazionale».

Il primo appuntamento di Karmaaa sarà in castello di Brescia e prenderà il via venerdì 5 luglio con un’anteprima, per poi svilupparsi completamente nel weekend successivo dal 12 al 14 luglio. Tutte le serate sono a ingresso gratuito.

Si inizia con EDITORS DJ SET ft. Russel and Elliott, preceduti dall’opening di Pulsa la Pussy ft Pilvio Djset + GRANITA SOUNDSYSTEM; venerdì 12 luglio sarà il turno di Dave Rowtree (BLUR) djset e Marco Bellebono b2b Federico Baracco; domenica 14 luglio arriva il giornalista del Post Stefano Nazzi per la presentazione del suo libro «Canti di Guerra»; venerdì 19 luglio tocca a NIKKY & ALADYN (Tropical pizza Live set).