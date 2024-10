A Nave c’è un giardino per le api, che educa e fa bene all’ambiente

A Nave c’è una nuova grande casa per gli insetti impollinatori. Si chiama «Giardino delle api» e sarà inaugurato sabato prossimo, 5 ottobre, in via del Parco: si tratta di uno spazio verde ideato per garantire la sopravvivenza e la riproduzione degli impollinatori e mantenere un equilibrio ecosostenibile tra natura e uomo.

La festa

Il pomeriggio di festa inizia alle 14.30 con una passeggiata alla scoperta del parco, prosegue con il taglio del nastro alle 15 e, a partire dalle 15.30, con laboratori per bambini e famiglie seguiti dalla merenda.

«Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale – spiega il sindaco Matteo Franzoni –, ha preso il via più di due anni fa con la riqualificazione funzionale di un’area verde ed è stato possibile grazie alla collaborazione con le associazioni e le scuole del nostro paese, che hanno dato un contributo attivo fondamentale dalla semina delle essenze nettarifere e all’allestimento delle arnie».

Il «Giardino delle api» di Nave © www.giornaledibrescia.it

Il progetto

Il Giardino delle api rientra tra gli obiettivi della «Biblioteca dei semi», realizzata grazie all’adesione della biblioteca comunale al bando «The Europe Challenge» di European cultural foundation. Nel corso dell'inaugurazione sarà così presente un banchetto per lo scambio gratuito di semi aperto a tutti e, alle 17.30, il pomeriggio si concluderà con un lancio di bombe di semi per il Giardino.

Attraverso la riqualificazione dell’area verde a sud del parco del Garza, dove una volta c’erano gli orti sociali, in questi due anni al «Giardino delle api» è stata condotta un’operazione di piantumazione di erbe, piante e fiori, che è andata di pari passo con la realizzazione di un itinerario didattico-naturalistico percorribile su un sentiero in terra battuta.

«Migliorando i servizi ecosistemici a sostegno degli insetti impollinatori con la finalità di tutelare la biodiversità, Nave ha raggiunto numerosi vantaggi – osserva l’assessore all’Ecologia, Carlo Ramazzini –, favorendo la restituzione di capitale naturale in un’area urbana, preservando l’ecosistema fluviale, sviluppando attività di sensibilizzazione e promuovendo la consapevolezza pubblica e individuale sulla tematica della sostenibilità ambientale: il Giardino delle api – conclude l’assessore – è parte di un progetto ben più ampio, che coinvolgerà altre porzioni di territorio e vuole essere uno specchio dell’impronta ecosostenibile trasmessa dal Comune di Nave alle generazioni future».