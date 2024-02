A Nave fiorisce tra i libri la Biblioteca dei semi per tutelare la biodiversità

Non solo libri e materiale multimediale: alla biblioteca di Nave ora è possibile prendere in prestito dei semi per coltivare un orto.

Il progetto è frutto della partecipazione all’edizione 2024 di «The Europe Challenge», programma annuale che riunisce le biblioteche e le comunità europee, per affrontare alcune delle sfide urgenti nelle loro aree. Le biblioteche selezionate ricevono sovvenzioni e hanno accesso ad un sistema di supporto, programmi di mentoring e ad una piattaforma, per implementare le rispettive soluzioni in programma.

La «Biblioteca dei semi» è il progetto presentato dalla biblioteca di Nave con l’associazione Amici dell’antica pieve della Mitria. Si propone di preservare la biodiversità locale attraverso la condivisione, la cura e lo scambio di semi, in una dinamica circolare: condividi, semina, coltiva, raccogli e ricondividi. Girasole, spinacino e finocchietto sono i primi sacchetti già disponibili per il ritiro.

Azioni circolari

È importante riportare le sementi dopo il raccolto. Con la «Biblioteca dei semi» si semina e ci si prende cura della pianta e, una volta che i frutti sono maturi, si riporta una parte dei semi nuovi, per continuare la diffusione e lo scambio. Per la buona riuscita del progetto c’è bisogno della collaborazione della cittadinanza e delle attività che lavorano con questo genere di tematica. Chi lo desidera, potrà donare alla Biblioteca i semi delle colture dei propri orti e giardini, che, con l’aiuto degli amici del Centro diurno disabili della cooperativa Futura, verranno imbustati ed etichettati.

Il progetto è in collaborazione con il Centro diurno della cooperativa Futura

Ci sarà chi passerà in biblioteca per prendere a prestito i semi per le proprie colture e, una volta giunta a termine la raccolta, ne riporterà di nuovi. Una preziosa tipologia di supporto all’iniziativa consiste nel mettere a disposizione le proprie professionalità, per parlare di orti e giardini attraverso l’organizzazione di conferenze sulla potatura e sugli innesti delle piante, o le modalità di preparazione di un orto.

Il progetto e gli aggiornamenti sono condivisi su pagine social create ad hoc: «Biblioteca dei Semi Nave» su Facebook e bibliotecadeisemi_Nave su Instagram. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la biblioteca telefonicamente allo 030.2537486 oppure via mail all’indirizzo biblionave@comune.nave.bs.it.