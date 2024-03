A Montichiari lo «zaino sospeso» si riempie con un quintale di cancelleria

Un quintale di materiale di cancelleria ha riempito, sino ad ora, il simbolico «zaino sospeso» che il Lions Club Colli Morenici ha lasciato in tre cartolibrerie monteclarensi: grazie alla generosità di tanti, questi zaini, quaderni, penne, astucci e libri saranno ora distribuiti dai Servizi sociali del Comune agli studenti in stato di fragilità economica dei due Istituti comprensivi statali di Montichiari.

«Zaino sospeso»: così si chiama infatti l’iniziativa solidale lanciata dai Lions Italia a livello nazionale e promossa localmente dal Club Colli Morenici, a garanzia di uno dei diritti più preziosi e irrinunciabili, ossia il diritto allo studio.

Dove

La raccolta del materiale scolastico è avvenuta attraverso contenitori lasciati nelle tre cartolibrerie aderenti, cioè Cose Così, Libreria Mirtillo e Veronesi srl: qui era possibile acquistare e donare articoli scolastici, depositandoli nei contenitori appositi che hanno assunto simbolicamente la funzione di «zaini sospesi». Nel giro di tre mesi, è stato appunto raccolto un quintale di materiale.

Il valore

Il progetto (che oltretutto proseguirà nelle tre cartolibrerie sino al 2026) e i suoi attuali risultati sono stati illustrati in sala consiliare alla presenza del Lions Club, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Angela Franzoni, dell’assessore ai Servizi Sociali Rossana Gardoni, nonché dei referenti degli Istituti comprensivi e dei servizi sociali.

«Il ringraziamento va soprattutto alle famiglie che hanno donato – ha commentato Massimiliano Bocchio, presidente Lions Colli Morenici –. A tal proposito, dal 16 al 18 marzo, al Centro commerciale Le Vele di Desenzano terremo lo "Svuota Armadio" per donare vestiti nuovi, stirati e lavati a quanti necessitano; a novembre siamo riusciti a donare oltre 1,4 tonnellate di giocattoli con un evento analogo». E il past president del Club, Bruno Tagliapietra, ha rimarcato come questo progetto sia anche un esempio per i bambini: i più fortunati aiutano coloro che sono in difficoltà.

L’assessore Gardoni, invece, ha sottolineato come «questa iniziativa garantisce pari opportunità tra gli studenti» e il ruolo dei Servizi sociali che grazie a una mappatura della fragilità territoriale si occupano di destinare dove servono gli aiuti derivanti da progetti preziosi di questo tipo.