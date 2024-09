A Messi a fuoco si parla di incidenti sul lavoro

Gli incidenti sul lavoro sono il tema della trasmissione Messi a fuoco condotta da Andrea Cittadini, in onda questa sera alle 20.30 su Teletutto. Con la morte di Marina Bassi, la 61enne custode della Ondapack di Castenedolo, rimasta schiacciata dal cancello dell’azienda venerdì scorso e deceduta ieri mattina, salgono a quattro gli incidenti sul lavoro in una settimana nel Bresciano che hanno avuto esito mortale. Del tema si occuperanno Francesco Bertoli, segretario generale della Camera del Lavoro di Brescia, Emanuele Plona, per l’Ance, l’associazione dei costruttori, e Roberto Valentini, presidente provinciale dell’Anmil, l’associazione dei mutilati e invalidi sul lavoro. In studio ci sarà anche Maruska, la mamma di Mirko Serpelloni il ragazzo di 27 anni morto un anno fa precipitando da un ponteggio in un’azienda a Manerbio.

La seconda parte della trasmissione sarà invece dedicata alla Settimana europea della mobilità che si concluderà in città domenica con la giornata ecologica. In studio ci sarà l’assessore alla mobilità Federico Manzoni.