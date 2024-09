Morto sul lavoro, una madre: «Strage silente, mio figlio aveva 27 anni»

Mirko Serpelloni perse la vita nel 2023 a Manerbio cadendo dal tetto di un capannone: «Ricordo la telefonata. Un giorno ti svegli e nulla è più come prima»

3 ' di lettura

Mirko Serpelloni aveva 27 anni

Amava esprimere il disagio esistenziale dei giovani con il disegno e aveva creato un suo alter ego al quale, ogni mattina, affidava una massima da postare sul suo profilo Instagram per i suoi settemila followers. E ce n’è una che dice: «Sono arrivato a 27, ma questo mi spaventa». È il 26 agosto di un anno fa, la sua festa di compleanno, e quel fumetto, probabilmente, non è l’ultimo pubblicato sui suoi social. Mirko Serpelloni, in arte Mirko Sick, ha avuto però giusto il tempo di postare qualche