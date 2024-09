Schiacciata dal cancello a Castenedolo, è morta Marina Bassi

È morta nella notte all’ospedale Civile Marina Bassi, la donna di 61 anni custode della Ondapack di Castenedolo, che la settimana scorsa era stata schiacciata dal cancello dell'azienda. La segnalazione del decesso è già stata inviata alla Procura di Brescia.

Sul caso sta indagando Ats: stando alle prime ricostruzioni la custode era uscita attorno alle 4 nella notte tra giovedì e venerdì per aprire manualmente il cancello. Nel chiuderlo era uscito dai binari schiacciando la donna, che era stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale.