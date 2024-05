A Gardone Valtrompia inaugurata la nuova casa di Acque Bresciane e Asvt

Questa mattina sono stati inaugurati al complesso Le Cornelle di via Goffredo Mameli 2R, a Gardone Valtrompia, i nuovi uffici pubblici – di proprietà della Comunità Montana della Valtrompia e realizzati dalla in house Se.VA.T. scarl – destinati ai gestori del Sistema Idrico locale Acque Bresciane e ad Azienda Servizi Valle Trompia (Asvt).

A fare gli onori di casa ci hanno pensato il nuovo presidente di Comunità Montana Gianmaria Giraudini e il sindaco di Gardone Pierangelo Lancelotti. Presente anche Andrea Crescini, presidente di Sevat, la società che ha seguito l’iter di progettazione e realizzazione dell’opera, oltre agli utilizzatori finali di questi spazi rinnovati: il consigliere di amministrazione di Acque Bresciane Pierluigi Mottinelli e il presidente di Asvt Michele Gussago.

Le opere sono state appaltate a Crs Impianti di Gorle e i lavori sono iniziatai il 20 novembre 2023 e il progetto è stato finanziato da Regione Lombardia a valere sul Fondo Montagna Regionale per un finanziamento complessivo di 950.000 euro.

L’interno della nuova sede è costituito da 15 nuovi ambienti ottenuti grazie a una serie di interventi di completamento e manutenzione straordinaria progettati da Sevat, che hanno previsto la realizzazione di tramezzature interne, controsoffitti, opere di isolamento termico, l’installazione di impianti tecnologici ad alto rendimento energetico e la posa di una nuova scala di sicurezza.

Il risultato degli interventi ha portato alla realizzazione di una struttura di servizio alla popolazione servita da comodi parcheggi, con abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso di ogni tipo di utenza. Gli spazi per il pubblico in attesa sono stati resi più accoglienti, al coperto e riscaldati.

Per l’occasione i nuovi spazi sono stati arricchiti dalle installazioni di Fabio Racheli, flower designer valtrumplino. Le opere, realizzate utilizzando materiali dell’Alta Valle Trompia, richiamano i temi dell’acqua e della luce.