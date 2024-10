A Collebeato più verde sulle sponde del Mella con le opere industriali

Da anni le sponde del fiume Mella sono al centro di un progetto di rinaturalizzazione. Questo processo di riqualificazione ambientale si arricchisce oggi di nuovi interventi, grazie a recenti opere di urbanizzazione.

Tra queste, l’arretramento del confine est verso il fiume, mirato ad ampliare la fascia verde lungo l’argine e a contribuire al ripristino dell’ambiente naturale. «L’intervento - spiega il sindaco Angelo Mazzolini - si inserisce in un percorso più generale di riqualificazione ambientale iniziato negli scorsi anni con la realizzazione della rete ecologica eseguita a seguito del recupero dell’area ex-Cembre - spiega il sindaco Angelo Mazzolini - e proseguito, poi, lungo il corso del fiume mediante altri interventi di piantumazione e valorizzazione ambientale».

L’intervento

Il processo è portato avanti con le opere di urbanizzazione richieste alla F.lli Mazzoleni di Sarezzo che aveva avanzato una richiesta per costruire un magazzino-deposito e uffici per lo stoccaggio oli minerali da destinare alla vendita all’ingrosso in un’area dismessa, occupata da capannoni abbandonati nella zona artigianale del paese.

«In questo caso si è resa necessaria una procedura di Suap in variante al Pgt, in quanto per questo tipo di destinazione d’uso il piano prevede una superficie massima di 400 metri a fronte di una previsione di realizzazione di circa 1.500 metri quadri - specificano l’assessore all’Urbanistica Davide Gasparini e il presidente della Commissione Urbanistica, Filippo Nicolini -. L’edificio è di superficie molto inferiore rispetto a quella realizzabile, che è pari a circa 4.900 metri quadri».

Leggi anche Una discarica lungo il Mella: i volontari raccolgono i rifiuti

Il 31 maggio la Conferenza dei servizi ha approvato l’intervento, recependo le prescrizioni avanzate dagli enti per quanto riguarda la vegetazione e le modalità di rinaturalizzazione dell’argine, che devono essere eseguite piantando le essenze suggerite dal Parco delle Colline e dalla Provincia. Il settore Pianificazione territoriale di Brescia ha dato il parere di compatibilità con il Piano territoriale di coordinamento provinciale, passaggio fondamentale per procedere con la variante al Pgt e, infine, lo scorso 31 luglio il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la variante.

A scomputo della quota del contributo di costruzione F.lli Mazzoleni sta anche realizzando la riqualificazione degli spazi pubblici antistanti la nuova scala di accesso della rinnovata sala consiliare con il rifacimento delle aiuole, la sistemazione della pavimentazione e delle sedute, nuova illuminazione e impianto di irrigazione. Domenica l’inaugurazione alle 14.30 con l’adiacente nuova piazza Della Pace del paese.