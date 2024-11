A Brescia si rinnova la memoria dei defunti con fiori e preghiere

Marco Papetti

Al Vantiniano omaggio alle vittime del Covid; a San Polo in visita i bimbi del catechismo

5 ' di lettura

Il cimitero Vantiniano - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it

Al cimitero Vantiniano i primi visitatori compaiono già di buon mattino, poco dopo l’apertura alle 8.30. In piccoli gruppi o in solitudine, chi arriva percorre in silenzio il lungo viale d’ingresso contornato da cipressi e da vasi di crisantemi gialli, poi si disperde nella vastità del maggiore camposanto cittadino, tra le innumerevoli lapidi e le monumentali campate di marmo. Fiori e bancarelle: com’è andata la festa di Ognissanti a Brescia Comincia così il giorno della commemorazione dei defun