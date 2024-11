Chi piangiamo non ci ha mai lasciato

Come possiamo sentirci felici per i nostri cari quando la sofferenza ci fa a brandelli?

L'altra dimensione vista come un'isola - © www.giornaledibrescia.it

In questo giorno dedicato alla commemorazione di coloro che sono già partiti per il «grande viaggio» e che immagino felici al sole su una meravigliosa isola in attesa che li raggiungiamo, le parole di Rudolf Steiner inondano il mio e nostro cuore aiutandoci a comprendere la natura del traguardo che tutti ci attende. «Vista dal mondo fisico - afferma Steiner - la morte ha certamente molti aspetti dolorosi» perché la vediamo solo da un lato. «Quando però si è morti, la si vede dall’altro lato. Lì