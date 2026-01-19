A Brescia manifestazione a sostegno del popolo iraniano
Domani, martedì 20 gennaio, alle 18 in Largo Formentone, Brescia ospiterà una manifestazione per la libertà del popolo iraniano, promossa congiuntamente da organizzazioni sindacali, partiti politici, associazioni, movimenti, cittadine e cittadini.
La città si mobilita per chiedere con forza la fine della repressione e delle esecuzioni Iran, per sostenere un popolo che da anni lotta con straordinario coraggio contro la tirannia, rivendicando libertà, diritti, dignità e pane. Una mobilitazione che nasce dalla consapevolezza di una situazione sempre più drammatica, aggravata da una povertà crescente e da un sistema politico incapace di aprirsi alla democrazia.
A questo desiderio di libertà, il regime di Teheran risponde con una violenza brutale: esecuzioni, arresti arbitrari, intimidazioni, processi sommari, repressione sistematica del dissenso. Le immagini che filtrano nonostante la censura, raccontano una crudeltà insostenibile e un clima di cieca violenza che colpisce chiunque abbia il coraggio di pensare e vivere diversamente.
Da tempo il movimento «Donna, Vita, Libertà» denuncia questa realtà. Un grido che anche Brescia ha scelto di ascoltare e sostenere, come dimostrato dal Festival della Pace 2023, e che oggi torna con forza al centro dell’impegno civile della città.
Partiti, gruppi consiliari, sindacati, associazioni e società civile bresciana si ritrovano insieme per chiedere che cessi ogni forma di violenza e repressione, e perché si apra finalmente un percorso verso la libertà e la democrazia in Iran.
La manifestazione rivolge inoltre un appello al Governo italiano affinché metta in campo ogni iniziativa diplomatica possibile per fermare le esecuzioni e la repressione in corso, sostenendo le legittime aspirazioni del popolo iraniano a una vita libera, dignitosa e giusta, nel pieno rispetto dei diritti umani fondamentali: dalla libertà di informazione a quella di parola, di associazione e di riunione pacifica.
