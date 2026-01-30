Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

A Brescia l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026

A partire dalle 10 a Palazzo di Giustizia, in via Lattanzio Gambara. Ma anche in diretta tv e streaming
La cerimonia dell'inaugurazione dell’anno giudiziario - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
La cerimonia dell'inaugurazione dell’anno giudiziario - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

A partire dalle 10 a Palazzo di Giustizia, in via Lattanzio Gambara. Ma anche in diretta tv su Teletutto. L’inaugurazione dell’anno giudiziario, torna oggi nel duplice formato, ormai consolidato a Brescia.

Ad aprire la cerimonia, che si terrà a partire dalle 10 nell’aula polifunzionale «Grazia Campanato», sarà la presidente della Corte d’appello Giovanna di Rosa. Il capo degli uffici giudiziari del distretto (che oltre a quello di Brescia, comprende i circondari di Bergamo, Cremona e Mantova), descriverà attraverso la sua relazione lo stato di salute della giustizia bresciana. C’è da immaginare che la presidente Di Rosa ancora una volta, come accadde anche nel corso dell’inaugurazione 2025 e di diverse altre negli anni passati, denunci le croniche inadeguatezze degli organici, anche di quelli del personale amministrativo, l’inadeguatezza della risorsa tecnologica e l’insostenibilità della condizione carceraria del distretto in generale e bresciana in particolare.

Dopo la presidente della Corte interverrà Dario Scaletta, consigliere del Consiglio superiore della magistratura e sostituto procuratore della Repubblica alla Procura di Palermo, mentre per il Ministero della Giustizia interverrà Monica Sardi.

Dopo i due ospiti la parola passerà al Procuratore Generale Guido Rispoli, che illustrerà tra le altre cose anche l’andamento della criminalità nel distretto di Corte d’appello, e al presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia Giovanni Rocchi, che sposterà l’angolo di osservazione del tema.

A seguire sarà la volta di rappresentanti delle diverse anime che operano direttamente e indirettamente nel mondo della giustizia. La cerimonia di inaugurazione dovrebbe concludersi attorno alle 13.30.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Inaugurazione anno giudiziariodirettaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario