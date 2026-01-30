A Brescia l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026

A partire dalle 10 a Palazzo di Giustizia, in via Lattanzio Gambara. Ma anche in diretta tv su Teletutto. L’inaugurazione dell’anno giudiziario, torna oggi nel duplice formato, ormai consolidato a Brescia.

Ad aprire la cerimonia, che si terrà a partire dalle 10 nell’aula polifunzionale «Grazia Campanato», sarà la presidente della Corte d’appello Giovanna di Rosa. Il capo degli uffici giudiziari del distretto (che oltre a quello di Brescia, comprende i circondari di Bergamo, Cremona e Mantova), descriverà attraverso la sua relazione lo stato di salute della giustizia bresciana. C’è da immaginare che la presidente Di Rosa ancora una volta, come accadde anche nel corso dell’inaugurazione 2025 e di diverse altre negli anni passati, denunci le croniche inadeguatezze degli organici, anche di quelli del personale amministrativo, l’inadeguatezza della risorsa tecnologica e l’insostenibilità della condizione carceraria del distretto in generale e bresciana in particolare.

Dopo la presidente della Corte interverrà Dario Scaletta, consigliere del Consiglio superiore della magistratura e sostituto procuratore della Repubblica alla Procura di Palermo, mentre per il Ministero della Giustizia interverrà Monica Sardi.

Dopo i due ospiti la parola passerà al Procuratore Generale Guido Rispoli, che illustrerà tra le altre cose anche l’andamento della criminalità nel distretto di Corte d’appello, e al presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia Giovanni Rocchi, che sposterà l’angolo di osservazione del tema.

A seguire sarà la volta di rappresentanti delle diverse anime che operano direttamente e indirettamente nel mondo della giustizia. La cerimonia di inaugurazione dovrebbe concludersi attorno alle 13.30.