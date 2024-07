Sicurezza, cambia il regolamento: il Daspo riguarderà molte più zone

Il provvedimento potrà essere applicato in tutti i parchi e i giardini pubblici, ma anche vicino alle scuole. Stasera la riunione di maggioranza, poi il 26 luglio dibattito in Consiglio

Le volanti della Polizia in Carmine - © www.giornaledibrescia.it

La riunione del verdetto si consumerà questa sera, quando l’intera maggioranza si guarderà negli occhi e dovrà definire, con schiettezza, non solo gli ultimi dettagli di uno dei documenti più politici di questo primo anno di mandato della Giunta Castelletti, ma anche chi davvero non ci sta e perché. Della serie «se qualcuno ha qualcosa in contrario parli ora o taccia per sempre». Il tema è quello che ha l’hype del momento: la sicurezza, daspo incluso. E sta proprio in quell’«incluso» la prima no