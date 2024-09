A Brescia gli autobus tornano in Castello, tutto l’anno

Gli autobus tornano in Castello tutto l’anno, non solo in estate e la sera. Dopo un periodo di sperimentazione Comune e Brescia Mobilità hanno annunciato che la linea 6, con una variazione di percorso, servirà in maniera strutturata il maniero cittadino. Una scelta dettata dalla volontà di dare un servizio ai bresciani e ai turisti, dati anche «gli investimenti sul polo museale che si stanno facendo» ha detto l’assessore alla Mobilità Federico Manzoni.

Novità nella novità è data dal fatto che con la modifica del percorso la 6, unica linea a non incrociare la metropolitana, ora avrà l’interscambio con la stazione San Faustino. Si parte il 12 settembre: il capolinea sarà in via del Castello anziché in largo Zanardelli poi, da via Pusterla, riprenderà il percorso consueto fino a San Gottardo.

Presentando questo importante collegamento i vertici di Brescia Mobilità, Brescia Trasporti, il presidente dell’Agenzia del Tpl Giancarlo Gentilini e l’assessore Manzoni hanno annunciato anche piccole modifiche di percorso alle linee 2 e 12 «per eliminare tortuosità e migliorare la percorrenza diminuendo la durata del viaggio per rendere competitivo il trasporto pubblico sul mezzo privato».

Si sta anche lavorando su un’ottimizzazione di altre linee, in sinergia con i comuni di Nave, Caino e Roncadelle, ma si arriverà con l’inizio del 2025 ad una soluzione definitiva.