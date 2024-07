A Botticino si gioca a street soccer: al via da oggi il torneo

Creare incontro e socializzazione, attraverso lo sport nella sua forma più semplice, e mediante lo stesso far conoscere sportivi del territorio e sensibilizzare su temi sociali. Tutto pronto a San Gallo di Botticino per la 15esima edizione dello «Street Soccer», il torneo dedicato al calcio da strada (le gare si disputano con un tre contro tre in un campetto delimitato da sponde e su fondo d’asfalto, il tutto racchiuso in una gabbia di reti) ideato a suo tempo dai giovani della frazione collinare per i giovani e negli anni divenuto un appuntamento fisso.

Categorie

Quattro le categorie, ovvero elementari, adolescenti, maschile e femminile, che da oggi al 13 luglio (eccezion fatta per il 4, l’8 e l’11, giorni di riposo), porteranno negli spazi dell’oratorio centinaia di persone, tra atleti e tifosi al seguito, prima per la fase a gironi e poi per le finali (partite al via dalle 20); una quarantina i volontari in campo, di età compresa tra i 6 e i 35 anni. «L’obiettivo che ogni anno ci poniamo - spiegano gli organizzatori - è quello di creare aggregazione, con il gioco sano, e l’intrattenimento che ruota attorno alle varie partite, ma anche portare l’attenzione su alcune questioni e su alcuni temi, ecco perché, durante il torneo sono previsti gli interventi di ospiti e iniziative di carattere sociale».

Ospiti speciali

In tal senso si inseriscono la serata benefica in calendario per l’8, giornata di pausa delle gare, ma che sarà dedicata a raccogliere offerte da destinare ai missionari del paese, e le ospitate del 9 e del 10 luglio. Nel primo caso, interverrà allo street soccer il botticinese Daniele Mensi, campione di Mtb, che porterà la sua esperienza di atleta, nel secondo invece ci sarà Mauro Scarpari, campione di paraciclismo, originario di Botticino, in gara al 14esimo Giro d’Italia handbike, che racconterà del suo impegno sportivo e sociale. «Non mancheranno poi le esibizioni, come quella di freestyle con i FootWork sabato 6 e il 13 in occasione delle finali, e ogni sera la musica, e il buon cibo assicurato da un fornito stand gastronomico». Per informazioni visitare le pagine Facebook e Instagram Street Soccer San Gallo.