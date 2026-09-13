A Bogliaco la Children Cup: una giornata di festa per i bambini dell’Abe

Giornata di buon inizio d’autunno, con il cielo azzurro ma parzialmente velato, una temperatura che invoglia a stare in spiaggia e il Benàco a fare da sfondo, insieme al Monte Baldo che guarda lo spettacolo da lontano.
In piazza a Bogliaco di Gargnano ha preso il via questa mattina la ventesima edizione della Children Cup, organizzata dall’Abe, l’Associazione bambino emopatico, con il supporto del Comune e di varie realtà del territorio. Il Circolo vela Gargnano ha messo a disposizione le imbarcazioni per una gita sul lago.
Presenti, insieme alle loro famiglie, bambini e ragazzi in cura al Civile di Brescia, impegnati a uscire dal tunnel della malattia. Anche quest’anno porteranno la propria testimonianza quanti l’hanno sconfitta dopo lunghi soggiorni in ospedale.
Come nelle precedenti edizioni, in piazza, davanti al porto vecchio, sono schierate le forze dell’ordine che operano a terra e in acqua. Un’occasione per salire sulle moto e sulle auto di servizio oppure a bordo delle motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera.
Diversi gli stand con gadget, compreso quello gastronomico, oltre a giochi coinvolgenti, musica e intrattenimento.
Dopo il pranzo è prevista l’uscita in barca. Nel tardo pomeriggio la conclusione della festa, con l’arrivederci alla prossima edizione della Children Cup.
In concomitanza, nella stessa piazza, si tiene la rassegna «Verso il mercato della terra», con l’esposizione di prodotti tipici del Garda e della Bassa Bresciana. Stand aperti dalle 9 alle 17, con la possibilità di conoscere o ritrovare gusti antichi, spesso dimenticati.