Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

In 2 anni 6mila bresciani sono partiti in cerca di un futuro migliore

Nicolò Rizzardi
Tanti hanno lasciato, tra 2023 e 2024, città e provincia per risiedere in un altro Paese: il saldo migratorio è negativo, dato che gli ingressi sono stati poco meno di 2mila
Un aeroplano
Un aeroplano

La provincia di Brescia è da sempre una terra caratterizzata da variegati fenomeni migratori, che hanno contribuito a disegnare la complessa realtà demografica in cui viviamo. Negli ultimi decenni, l’immigrazione straniera è stata oggetto di numerosissimi studi e ricerche, condotte da Enti, istituzioni e università sia a scala nazionale che locale. E ciò senza considerare la crescente importanza politica e socioculturale che viene attribuita a questo fenomeno. A Brescia 16mila imprenditori nati

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario