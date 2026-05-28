52 anni fa la Strage: i rintocchi per le vittime e le altre iniziative

A 52 anni dalla strage di piazza della Loggia , la città rinnova il proprio impegno nel custodire la memoria e nel difendere i valori di giustizia, pace e democrazia. Il ricco programma di iniziative promosso da Casa della Memoria , in collaborazione con il Comune di Brescia e numerose realtà del territorio, accompagnerà per tutta la giornata le commemorazioni del 28 maggio 1974, confermando come il ricordo di quella ferita resti ancora oggi patrimonio condiviso dell’intera comunità bresciana.

Si parte alle 8 con la celebrazione eucaristica al Cimitero Vantiniano . Alle 9, in Piazza della Loggia, è prevista la deposizione degli omaggi floreali e il corteo delle delegazioni.

Alle 10.12, l’ora esatta dell’esplosione, verranno battuti manualmente gli otto rintocchi dell’orologio Astrario in memoria delle vittime. Seguiranno un minuto di silenzio e il suono all’unisono delle campane delle parrocchie cittadine.

La commemorazione ufficiale, organizzata da Cgil, Cisl e Uil, inizierà alle 10.20 con gli interventi degli studenti del liceo Calini, di Adriana Apostoli dell’Università di Brescia e di Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl.

La mattinata si concluderà all’Auditorium San Barnaba con l’incontro «La memoria e la lotta», durante il quale gli studenti dialogheranno con lo scrittore Maurizio Maggiani.

Pomeriggio e sera

Le iniziative proseguiranno anche nel pomeriggio. Alle 14, in piazza della Loggia, verrà presentato «Era di maggio. Vite intorno alla strage di Brescia», podcast scritto e narrato da Benedetta Tobagi e prodotto da Chora Media. Il progetto si trasformerà anche in una passeggiata sonora immersiva di 90 minuti alla presenza dell’autrice. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite il sito dedicato o al numero 030.8174200.

Dalle 15 alle 19 la piazza ospiterà performance teatrali e musicali dei collettivi studenteschi, con scene curate dal Teatro Dioniso e l’intervento dei percussionisti Appel. Un modo per coinvolgere anche le nuove generazioni in un percorso di memoria attiva e partecipata.

La giornata si chiuderà alle 20 nella chiesa di San Francesco d’Assisi con il «Concerto in memoria delle vittime di piazza della Loggia», inserito nel Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Protagonisti saranno l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, il pianista Federico Colli e il direttore Pier Carlo Orizio.

Il calendario comprende anche la mostra «Siamo testimoni» ospitata alla Casa della Memoria. L’esposizione, inaugurata in occasione del cinquantesimo anniversario della strage, racconta attraverso documenti e testimonianze le diverse forme assunte nel tempo dalla memoria pubblica. La mostra resterà aperta fino al 30 giugno.