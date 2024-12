Più di 3.000 persone a Brescia per la solidarietà della Babbo Running

Un marea rossa ha invaso pacificamente la città. Sono gli oltre 3.000 runner e camminatori che hanno partecipato stamattina alla Babbo Running, corsa prenatalizia ormai tradizione della città e sempre molto partecipata. E così come è tradizionale il fine benefico. I fondi raccolti andranno a sostegno della scuola Nikolajewka.

In tantissimi, di rosso vestiti, Babbi Natale con barba e costume rosso, ma pure simpatiche renne, si sono presentati di prima mattina al «Village» allestito nel piazzale della Locomotiva da Italia Runners e Associazione Dopolavoro di Brescia con il patrocinio del Comune. Allo stand delle iscrizioni ci sono ancora persone in fila per ritirare divisa e cappello di Babbo Natale.

Sport, allegria, ironia, divertimento, non manca davvero nulla. «Tremila persone presenti oggi, una manifestazione che è davvero entrata nel cuore dei bresciani - sottolinea l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Cantoni - . Soprattutto perché promuove lo sport ma porta anche tanta generosità. Parte del ricavato va sempre in progetti benefici. Ogni passo è per chi è in difficoltà».

Tra musica, esercizi per riscaldarsi e lancio di piadine dal palco ci si prepara alla partenza. Tutti si dirigono verso l’arco dello start. Selfie di rito, il countdown e poi via verso il centro della città per un vero e proprio street show natalizio. Naturalmente, di corsa, tra le vie e le piazze del cuore cittadino, per portare una ventata di allegria all’insegna della solidarietà.