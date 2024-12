Torna la Babbo Running, appuntamento a Brescia il 15 dicembre

Brescia si prepara a tingersi di rosso per la 14esima edizione della Babbo Running, corsa-camminata in programma domenica 15 dicembre, con partenza alle 10 dal Castello: migliaia di partecipanti in costume da Babbo Natale invaderanno le strade della città in un evento che unisce divertimento, spirito natalizio e solidarietà.

L’iniziativa, organizzata dalla società Sport Experience in collaborazione con l’Associazione Dopolavoro Comune di Brescia e con il patrocinio del Comune di Brescia, propone un doppio percorso di 5 e 10 chilometri a ritmo libero, attraversando il centro storico.

Il programma

La giornata prenderà il via alle 8 con l’apertura del Village al Piazzale della Locomotiva, dove sarà possibile ritirare il kit gara. La corsa partirà ufficialmente alle 10, con un rinfresco finale e le premiazioni ad attendere i partecipanti all’arrivo.

Per partecipare, è possibile iscriversi online sul sito ufficiale babborunning.it o presso i punti autorizzati Millennium Sport & Fitness di Brescia e Decathlon Roncadelle. Le quote variano: 13 euro per il kit completo di costume da Babbo Natale o 7 euro per la versione con cappellino. Entrambe le opzioni includono gadget, pettorale, ristoro e assistenza medica.

L’evento sostiene la Fondazione Scuola Nikolajewka: i partecipanti potranno scegliere di destinare una parte della quota d’iscrizione ai progetti della fondazione, contribuendo a terapie riabilitative, attrezzature specialistiche e iniziative sportive.