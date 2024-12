Premio Bulloni 2024, il volontario della Nikolajewka Vittorio Ballerini

«L’età è solo un numero», dice il detto. Un adagio che, nel caso di Vittorio Ballerini, calza a pennello: 96 anni, padre di quattro figli e vedovo dal 1994, l’uomo, residente a Mompiano, è un volontario a tutto tondo. È stato premiato con la Medaglia d’oro.

Una volta andato in pensione dopo aver trascorso una vita dedicandosi alla gestione computerizzata di macchine utensili e formatore di apprendisti nelle scuole professionali, Vittorio ha iniziato a recarsi quotidianamente in sella alla sua bicicletta alla Residenza sanitaria disabili della cooperativa Nikolajewka, che si occupa di servizi assistenziali e sociosanitari rivolti a persone con disabilità prevalentemente motoria.

Subito entrato nel cuore di tutti, ospiti così come operatori, Vittorio si ferma a scambiare due parole, accompagna le persone in carrozzina nel parco della struttura a prendere una boccata d’aria e dà una mano all’ora di pranzo, tagliando le pietanze e imboccando chi non è autosufficiente.

Vittorio non si tira mai indietro, nemmeno quando la struttura organizza feste e iniziative di vario genere per intrattenere gli ospiti. Persino il giorno del suo compleanno è presente: porta pasticcini e bibite per festeggiarlo insieme. Al di fuori della Nikolajewka il suo impegno non si ferma, anzi, trova sempre del tempo per andare a far visita alle persone sole e agli anziani di Mompiano nelle loro abitazioni o negli ospedali. Dedica del tempo anche alla parrocchia come ministro straordinario dell’Eucarestia e ha collaborato con i gruppi Unitalsi durante i pellegrinaggi.