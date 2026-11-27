Quasi seimila volontari coinvolti dalla fondazione a oggi e una partecipazione femminile che nel 2026 ha superato il 60%. «Volontari per Brescia» compie dieci anni e si prepara a festeggiare il traguardo con un auditorium Santa Giulia già tutto esaurito.
Domani dalle 16 l’appuntamento «Brescia 2030: l’energia del volontariato» sarà l’occasione per presentare il bilancio del primo decennio di attività e riflettere sul contributo del Terzo settore allo sviluppo sostenibile del territorio.
Ne parliamo con la presidente dell’associazione Marina Rossi.
Presidente, come è cambiata l’associazione dalla sua nascita?
Siamo nati nel 2016 per promuovere il volontariato come strumento di partecipazione attiva e solidarietà, a seguito di bisogni condivisi emersi dal confronto tra gli enti del Terzo settore. Quella che inizialmente era una scommessa sperimentale è diventata un punto di riferimento per la città.
Quali sono i numeri più significativi di questo decennio?
Dal 2016 al 2025 abbiamo coinvolto 5.311 volontari ai quali si aggiungono i 667 già attivi nel 2026. Quasi la metà della nostra base ha meno di 35 anni, mentre la provenienza geografica è equamente distribuita tra città e provincia.
Quale esperienza ha segnato maggiormente il vostro percorso?
Il punto di svolta è stato la pandemia durante la quale abbiamo dovuto reinventarci. Il successivo percorso di Capitale italiana della cultura ha rappresentato il nostro riscatto: dopo la fatica e l’isolamento siamo tornati a guardare al futuro con leggerezza insieme alla comunità.
Come è cambiato il modo di fare volontariato?
Si è passati da un impegno permanente e strutturato a forme di partecipazione più flessibili, anche occasionali, orientate a produrre risultati concreti.
Come si avvicinano le nuove generazioni?
Costruendo alleanze con il territorio affinché la cittadinanza attiva diventi parte del percorso di crescita delle persone. Va in questa direzione GenerAzioni in rete, progetto finanziato da Fondazione Cattolica e realizzato con l’Università Cattolica del Sacro cuore per avvicinare i docenti delle primarie al Terzo settore.
Quali difficoltà incontrano oggi le associazioni?
Reperire volontari disposti a garantire continuità è sempre più faticoso. La nascita di nuove realtà associative comporta inoltre una distribuzione delle risorse economiche tra più soggetti, proprio mentre aumentano i bisogni sociali e le situazioni di povertà. Diventa quindi fondamentale collaborare.
Cosa chiedete alle istituzioni locali?
Procedure più snelle, spazi accessibili nei quartieri e in provincia e tavoli di coprogettazione che permettano di coniugare la visione degli enti pubblici con l’esperienza del Terzo settore.
Quali sono i vostri obiettivi da qui al 2030?
Vogliamo rafforzare il nostro ruolo di ponte tra i cittadini e il Terzo settore, creando percorsi di volontariato accessibili anche a chi ha poco tempo a disposizione.