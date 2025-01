Chef per una notte, il Dandolo punta su una ricetta antispreco

Un’esperienza fuori dal comune. Chef per una notte «school edition» è quasi pronto a ripartire: dal 15 febbraio la seconda stagione del nostro format dedicato alle scuole alberghiere di Brescia e provincia tornerà in onda su Teletutto (canale 16 del digitale e su teletutto.it), il sabato in prima serata, e tra i protagonisti ci saranno ancora gli studenti dell’Istituto Vincenzo Dandolo di Corzano.

«I ragazzi che hanno partecipato lo scorso anno sono stati entusiasti – assicura Roberto Ruotolo, professore di cucina –. Per loro è stata un’esperienza diversa da tutte le altre, sia per come sono stati coinvolti, sia per l’alto livello di ristorazione con cui si sono cimentati. Si sono divertiti e al contempo hanno appreso molto, e lo stesso vale per noi docenti».

Anche la serata finale al ristorante Carlo Magno è stata indimenticabile. «La ciliegina sulla torta – assicura il professor Ruotolo, fiero dei suoi studenti –. Li abbiamo sostenuti e incoraggiati ma non aiutati troppo, e i ragazzi hanno dimostrato grande maturità e voglia di fare. È stata una grande opportunità, ma anche una grande responsabilità».

In un momento storico in cui è abbastanza alta la percentuale degli iscritti agli istituti alberghieri che non prosegue nella professione per cui ha studiato, gli studenti che hanno partecipato alla scorsa edizione di Chef per una notte fanno controtendenza. «Qualcuno di loro lavora già – racconta l’insegnante di cucina –, la sera o nei fine settimana. Per premiarli ulteriormente, quest’anno li faremo partecipare di nuovo alla puntata in Cast Alimenti, come pubblico».

La squadra

Gli studenti del Dandolo alla finale dell'11esima edizione di Chef per una notte - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

In «sfida» ci saranno invece gli studenti del quarto anno di cucina e quelli del quinto anno di sala: saranno loro, e non gli chef della nostra giuria, a ideare e preparare una ricetta, che dovranno anche saper raccontare, servire e abbinare con il giusto calice di vino.

Leggi anche Chef per una notte si rinnova: ora in tv cucinano gli studenti

«È uno stimolo in più – assicura il professor Ruotolo –. Siamo consapevoli che è più difficile, e che significa mettersi in gioco ancora di più, ma i ragazzi hanno accettato di buon grado e noi docenti ci impegneremo per prepararli al meglio».

La ricetta antispreco

L’ingrediente assegnato all’istituto Dandolo è la farina del nostro sponsor La Grande Ruota, che dovrà essere abbinata ai prodotti della Strada del Vino e dei Sapori Colli dei Longobardi.

«Abbiamo scelto la farina per polenta – anticipa il docente di cucina –. Non è una materia prima difficile, ed è una ricetta della tradizione bresciana, ma proprio per questo non si può sbagliare, e nemmeno essere troppo scontati. La polenta è un piatto molto semplice ma allo stesso tempo versatile, e quindi opteremo per una ricetta di recupero, creando degli gnocchi».

Una lezione nella lezione, quindi, per gli studenti del Dandolo. «C’è sempre così tanto spreco nelle nostre cucine – commenta il professor Ruotolo -; vogliamo dare ai nostri ragazzi un messaggio educativo ulteriore: imparare a cucinare bene, ma anche in modo sostenibile, rispettando l’ambiente. I giovani, che sono il nostro futuro, è importante che lo imparino». E anche il nostro pubblico a casa non resterà di certo indifferente al buon consiglio, soprattutto se gustoso.