Chef per una notte, la serata finale dell'edizione «School edition»: le fotogallery

Con la cena di gala si è conclusa l’undicesima edizione di Chef per una notte, quest’anno in versione «School edition» (trovate tutte le fotogallery della serata in coda a questo articolo).

Nell’appuntamento di lunedì 22 aprile al ristorante Carlo Magno di Collebeato, gli studenti di sei istituti alberghieri della provincia hanno cucinato e servito una cena a 170 persone, tra rappresentanti delle istituzioni e sponsor, oltre ai mitici capitani delle più importanti squadre sportive bresciane.

Leggi anche Chef per una notte, la cena di gala finale incorona tutti i ragazzi

Ecco tutte le fotogallery della serata:

L'aperitivo alla serata finale di Chef per una notte 2024

Gli studenti in cucina → guarda qui tutte le foto

I ragazzi ai fornelli per la finale di Chef per una notte

L’ingresso in sala → guarda qui tutte le foto

L'ingresso dei ragazzi nella sala del Carlo Magno

La cena → guarda qui tutte le foto

Uno dei piatti serviti alla cena di gala di Chef per una notte

I tavoli → guarda qui tutte le foto

Tra gli ospiti anche i capitani di alcune squadre sportive bresciane

I protagonisti → guarda qui tutte le foto