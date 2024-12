Chef per una notte si rinnova: ora in tv cucinano gli studenti

Una formula rinnovata per puntare in modo ancora più deciso sulla formazione. Chef per una notte, giunto alla sua dodicesima edizione, riparte in questi giorni e lo fa, ancora una volta, rimescolando le carte e proponendo una ricca serie di novità per rendere ancora più interessante la kermesse dedicata alla cucina, e più recentemente anche alle scuole, nata dal nostro quotidiano.

Confermatissima la giuria di chef stellati, pasticcieri e addetti ai lavori con Beppe Maffioli e Gianfranco Bertoli anime del progetto fin dalla prima edizione, in cui ci saranno delle novità, così come sono confermati gli appuntamenti in prima serata su Teletutto (canale 16 del digitale e su teletutto.it) e il gran galà finale in cui le ricette migliori saranno proposte ad un centinaio di ospiti dai nostri studenti che saranno appunto Chef per una notte.

La novità

La più grossa novità è quella che riguarda la formula delle giornate in Cast Alimenti che diventano poi appuntamenti televisivi. Nell’ultima edizione infatti i nostri giurati hanno tenuto delle lezioni agli studenti delle scuole alberghiere valorizzando le materie prime dei tanti partner del settore di Chef per una notte e hanno avuto l’opportunità di fare domande, approfondire argomenti e, in qualche caso, affiancare il professionista nel suo lavoro.

Chef per una notte va in onda su Teletutto (canale 16 del digitale e su teletutto.it)

Quest’anno invece si è deciso di ribaltare ancora una volta la situazione. Le materie prime saranno affidate alle classi delle sette scuole alberghiere di città e provincia che hanno raccolto la proposta della redazione, una più dello scorso anno, e davanti all’obiettivo della telecamera a preparare i piatti ci saranno loro.

Lo chef si siederà tra il pubblico, potrà fare domande e dare suggerimenti, rispondere alle curiosità dei ragazzi e poi avrà il compito di individuare la loro migliore creazione che potrebbe entrare nel menù della serata di galà che si terrà in primavera al Carlo Magno di Collebeato.

I protagonisti

L’obiettivo di questa edizione infatti, condiviso con il mondo della ristorazione di alto livello e le scuole, è quello di rendere gli studenti ancora più protagonisti, tanto quelli dei corsi di cucina quanto quelli dei corsi di sala.

Chef per una notte, per la propria piccola parte, conosce le difficoltà del settore, soprattutto nel trovare personale formato e motivato, e vuole dare il suo contributo per fornire agli studenti delle scuole alberghiere di città e provincia un’occasione per confrontarsi con alcuni dei più premiati professionisti che lavorano sul territorio.

Una scelta che è stata in gran parte l’evoluzione naturale di una kermesse di cucina partita, nel 2013, come un gioco per far tirare fuori dagli armadi ai nostri lettori le ricette tramandate di generazione in generazione e dare loro l’opportunità di prepararle nella cucina di un vero ristorante in una serata di gala con oltre 100 invitati. Oggi il progetto continua a crescere e abbraccia il mondo della formazione.