Chef per una notte, il Bonsignori debutta in cucina e in tv

La seconda edizione di Chef per una notte «school edition» si arricchisce di nuovi protagonisti con la partecipazione dell’Afgp Centro Bonsignori di Remedello, che quest’anno ha deciso di mettersi in gioco e prendere parte per la prima volta al nostro format, dedicato alle scuole alberghiere di Brescia e provincia, che andrà in onda da sabato 15 febbraio in prima serata su Teletutto (canale 16 del digitale e su teletutto.it).

La scelta

«L’anno scorso abbiamo seguito l’iniziativa sulle pagine del Giornale di Brescia e in televisione – racconta Giacomo Bonetti, coordinatore del corso di ristorazione del Bonsignori – , e questo ci ha spinto a partecipare. Ci piace coinvolgere i ragazzi in progetti che vadano oltre la realtà scolastica, perché sono esperienze sempre belle e stimolanti dal punto di vista relazionale. Questo, inoltre, è un progetto che ha un plus, perché offre agli studenti la possibilità di vedere come lavorano i professionisti del settore, e di collaborare con loro. I nostri ragazzi sono super motivati».

Nell’aula magna di Cast Alimenti entreranno gli studenti di una classe quarta, che l’anno scorso hanno lavorato a un progetto con la Lega Tumori. «Quest’anno abbiamo alzato l’asticella – prosegue Bonetti –, perché i ragazzi dovranno creare ricette più elaborate. La formula ci piace molto: apprezziamo che i ragazzi siano ancora più protagonisti, è bel valore aggiunto che avete dato al format».

In tv

A differenza della scorsa edizione, infatti, gli studenti non affiancheranno gli chef dietro i fornelli di Cast, ma saranno loro stessi a cucinare un piatto, messo a punto in classe. Lo chef darà qualche consiglio, e poi assaggiare e commentare la ricetta, che dovrà anche essere servita dagli studenti di sala e abbinata a un calice di vino o di birra.

I tortellini Avesani preparati da chef Beppe Maffioli nella passata edizione - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

«L’ingrediente che ci è stato assegnato è la pasta fresca all’uovo del Pastificio Avesani – annuncia il professor Bonetti –. È un prodotto che richiama la tradizione dei nostri territori, ma proprio per questo i ragazzi dovranno essere bravi a inventarsi qualcosa di originale, piacevole e stimolante, che coniughi memoria e innovazione».

Cucina e sala

In questa edizione è centrale anche il servizio - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

L’ulteriore sfida che Chef per una notte «school edition» propone quest’anno ai suoi studenti è la spiegazione della ricetta e del suo procedimento da parte della brigata di cucina, mentre è al lavoro, e poi la presentazione del piatto allo chef da parte del personale di sala. «C’è un po’ di agitazione per le telecamere – ammette il coordinatore del Bonsignori –, e di ansia per le esposizioni, però anche questa sarà una bella prova, soprattutto in vista dell’esame di fine anno. Sarà la cosa più difficile, ma ci alleneremo».

Un plurale che sottolinea il coinvolgimento dei docenti nell’iniziativa. «Gli insegnanti sono molto entusiasti del progetto – assicura Bonetti –, e la nostra scuola è super orgogliosa della nostra partecipazione. Ci aspettiamo di metterci in gioco divertendoci: sarà una sfida, ma l’obiettivo è dare il meglio e puntare a crescere insieme. Un traguardo che farà bene a tutti, a noi professori e ai ragazzi».