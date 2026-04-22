Giornale di Brescia
Abbonati
Chef per una notte

I Coltelli da cucina protagonisti dell’«Aperitivo» di Chef per una notte

Francesca Roman
La «school edition» prosegue con un breve «sequel» che esplora gli accessori da cucina in collaborazione con le Coltellerie Berti, e con la partecipazione di Diego Toscani, Andrea Berti, chef Beppe Maffioli e Maddalena Damini
Aperitivo con l'attrezzatura di Coltellerie Berti - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Aperitivo con l'attrezzatura di Coltellerie Berti - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
AA

Se la terza edizione della «school edition» è ormai giunta agli sgoccioli (la prossima settimana annunceremo le ricette selezionate per la finale del 5 maggio), Chef per una notte continua su Teletutto, con l’Aperitivo.

Da domenica scorsa, e per altre sette serate sempre alle 20.30, è in onda L’Aperitivo di Chef per una notte, un breve «sequel» di otto minuti realizzato in collaborazione con le Coltellerie Berti, e con la partecipazione di Diego Toscani, Andrea Berti, chef Beppe Maffioli e Maddalena Damini, direttamente dalla sede di Promotica.

Coltelli e accessori per lievitati di Coltelleria Berti - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Coltelli e accessori per lievitati di Coltelleria Berti - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

La prima puntata è stata dedicata a coltelli e accessori per i lievitati, come panettone e pandoro, mentre nelle prossime settimane saranno presentate le lame specifiche per tagliare le bistecche, i salumi, i formaggi e i vegetali.

Una puntata introdurrà i coltelli indispensabili da avere in una cucina, in un ceppo che diventa anche elemento d’arredo. Un’altra ancora spiegherà come lavare, conservare e affilare le lame e infine, nell’ultima puntata, sarà preparato un’apericena, con un set di coltelli italiani da mettere a disposizione di tutti in tavola, per formaggi e salumi.

Pillole che permettono un approfondimenti di tecniche e attrezzature e che arricchiscono ancora di più il valore formativo dell’iniziativa dedicata al mondo della cucina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Chef per una notteColtellerie BertiPromotica
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario