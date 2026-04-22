I Coltelli da cucina protagonisti dell’«Aperitivo» di Chef per una notte

Se la terza edizione della «school edition» è ormai giunta agli sgoccioli (la prossima settimana annunceremo le ricette selezionate per la finale del 5 maggio), Chef per una notte continua su Teletutto, con l’Aperitivo.

Da domenica scorsa, e per altre sette serate sempre alle 20.30, è in onda L’Aperitivo di Chef per una notte, un breve «sequel» di otto minuti realizzato in collaborazione con le Coltellerie Berti, e con la partecipazione di Diego Toscani, Andrea Berti, chef Beppe Maffioli e Maddalena Damini, direttamente dalla sede di Promotica.

Coltelli e accessori per lievitati di Coltelleria Berti - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

La prima puntata è stata dedicata a coltelli e accessori per i lievitati, come panettone e pandoro, mentre nelle prossime settimane saranno presentate le lame specifiche per tagliare le bistecche, i salumi, i formaggi e i vegetali.

Una puntata introdurrà i coltelli indispensabili da avere in una cucina, in un ceppo che diventa anche elemento d’arredo. Un’altra ancora spiegherà come lavare, conservare e affilare le lame e infine, nell’ultima puntata, sarà preparato un’apericena, con un set di coltelli italiani da mettere a disposizione di tutti in tavola, per formaggi e salumi.

Pillole che permettono un approfondimenti di tecniche e attrezzature e che arricchiscono ancora di più il valore formativo dell’iniziativa dedicata al mondo della cucina.