Chef per una notte, gli studenti dell’istituto Dandolo a lezione di cucina con Beppe Maffioli

È l’istituto Vincenzo Dandolo di Corzano la quarta scuola alberghiera coinvolta nel nostro gioco dedicato al mondo della cucina, che quest’anno si presenta nella nuova versione «school edition». Martedì 19 marzo alle 20.30 su Teletutto andrà in onda la quarta puntata, che vedrà il ritorno nell’aula magna di Cast Alimenti di chef Beppe Maffioli e la collaborazione con Colli Longobardi – Strada del Vino e dei Sapori.

In attesa che si accendano i riflettori, gli studenti e i professori del Dandolo si preparano all’emozione di partecipare allo show televisivo, ma soprattutto al privilegio di vedere da vicino il lavoro dello chef.

Ai fornelli

«Sarà un piacere rappresentare la mia scuola – commenta Asia Cardinale, scelta per assistere Maffioli ai fornelli -, e poter arricchire il mio percorso personale». Insieme a lei ci sarà anche il suo compagno di classe Stefano Franceschini, che ne condivide l’emozione e soprattutto i propositi: «Questa occasione rappresenta un passo in più nel mio percorso di studi e di crescita». Altrettanto elettrizzati sono i docenti che accompagneranno i ragazzi in Cast e che poi li guideranno nella realizzazione del piatto per la cena di gala al Carlo Magno.

Chef Beppe Maffioli con gli studenti dell'istituto Vincenzo Dandolo

«Conoscevo già l’iniziativa Chef per una Notte – assicura il professor Roberto Ruotolo - e quando ci avete contattato, ho subito coinvolto i miei studenti. Ritengo sia un’occasione unica per il nostro istituto ma soprattutto per i ragazzi, e vederli parte attiva dell’iniziativa sarà una soddisfazione». Concorda con lui il collega Luciano Annunziata: «Una splendida opportunità» aggiunge.

Nondimeno emozionato è Beppe Maffioli. «Forse più di loro – ammette con il sorriso lo chef, che è la colonna portante del nostro gioco fin dalla prima edizione –. Mi ricordo ancora quando per la prima volta ho visto uno chef preparare un piatto: mi ha lasciato l’amore per questo lavoro» ricorda il patron del Carlo Magno e anima della nostra iniziativa fin dal suo esordio nel 2013. Siamo certi che anche gli studenti del Dandolo proveranno la stessa cosa.