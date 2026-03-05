Massimo Fezzardi: «La creatività nasce dalla conoscenza»

Lavori in corso al ristorante Esplanade di Desenzano. «Stiamo ristrutturando – annuncia chef Massimo Fezzardi –, per trasmettere anche esteticamente la nostra idea di cucina. E poi non smettiamo mai di formare il personale».

Un ristorante in evoluzione

Lo chef stellato racconta il suo punto di vista agli studenti del Putelli: «Io cerco di coinvolgere i camerieri, ad esempio facendo loro terminare il piatto in sala e insegnando a raccontarlo. Chi viene al ristorante deve passare un paio d’ore piacevoli, e ammirare il lavoro manuale di questi professionisti è curioso e coinvolgente, e sarebbe un peccato perderlo. In questo, i nostri cugini francesi sono più bravi».

Sala e materie prime

Parlando di ingredienti, invece, Fezzardi ricorda l’importanza delle materie prime. «Quando devo selezionarne una nuova, prima ne provo almeno quattro o cinque. Sto abbandonando le cotture sottovuoto e tornando al fuoco, soprattutto per la selvaggina».

Al tal proposito lo chef ricorda che è sempre molto «richiesta e apprezzata, perché nel Bresciano ci sono un sacco di cacciatori. Ha un gusto particolare che i prodotti di allevamento non possono dare, e io in carta ho sempre almeno un piatto».

Agli studenti presenti in aula, infine, la stella Michelin consiglia di «approfondire la conoscenza, studiando molto le basi: da quelle potete spaziare e diventare creativi. La creatività nasce dalla conoscenza e dall’esperienza».