I quattro elementi che raccontano la storia di Desenzano

Una bella giornata, il lungolago che guarda la penisola di Sirmione. Il ponte, la gente che passeggia, il molo, la darsena. Desenzano in primavera è sfolgorante. In centro, di faccia al lago, c’è il Museo Rambotti, che è stato di recente arricchito da una nuova area espositiva, la Sala del Territorio. Entri ed entri in contatto con questa specifica terra e le sue fasi storiche. Si parte dal Paleolitico e si arriva alla seconda metà dell’Ottocento, passando per Roma e Venezia.

Gli elementi

Ogni vetrina è accompagnata da un disegno che la illustra e la completa, come nel caso dell’ancora romana, la quale ha dietro di sé ha la rappresentazione di una grande barca. L’oggetto è in piombo e proviene da un sequestro. Sì, certa gente compra e colleziona di tutto, come se possedere di nascosto pezzi del passato potesse in qualche modo rendere importanti e immortali.

Ora è dove deve stare, in un museo aperto al pubblico, davanti a un lago navigato per millenni dai palafitticoli, dai romani e poi dai veneziani, rappresentati dal leone multicolor che s’incontra verso l’uscita e che richiama il bassorilievo (presente nel luminoso chiostro) in cui l’animale totemico della Serenissima è scolpito insieme a una stilizzazione del Porto Vecchio della città gardesana.

Grafica, disegni, postazioni tattili in cui si possono esaminare con le mani riproduzioni degli oggetti esposti, supporti multimediali come «touch screen» e realtà aumentata si fondono con i reperti e insieme accompagnano il visitatore, qualunque visitatore senza distinzione di competenze o abilità, attraverso una storia lunga e complessa e gli danno una scelta: approfondire uno o tutti gli argomenti trattati oppure no.

Accontentarsi delle pur ottime descrizioni dei pannelli e della app o andare a vedere per esempio i pavimenti a mosaico della villa romana o la torre di San Martino della Battaglia, la cui sagoma chiude questo viaggio breve e coinvolgente.

Da una parte la sala è inclusiva ed esaustiva, dall’altra è un invito a uscire e a scoprire, a immaginare l’acqua del lago percorsa da barche con merci e persone, la terra dei pavimenti musivi, il fuoco che scaldava (e incendiava) le palafitte e quello dei fucili e dei cannoni delle battaglie combattute nei secoli per la conquista di questa zona e per l’indipendenza d’Italia, l’aria della cima della Torre di San Martino, da dove si gode un panorama che toglie il fiato.

In questo spazio circoscritto dai colori decisi e vividi, la palafitta, l’ancora, il leone riassumono millenni di incredibili vicende e suggeriscono una delle molte strade indispensabili per approdare, fisicamente ma anche idealmente, sulla vetta della sopraccitata Torre. Certo, per far propri i Quattro Elementi ci vuole tempo, servono fatica e sofferenza, volontà, disciplina, entusiasmo, passione. Ma, se si tratta di ampliare l’orizzonte, ne vale sempre la pena.