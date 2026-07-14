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Zayo annuncia la transizione programmata del CEO, mentre l'azienda entra nella prossima fase di crescita dell'infrastruttura digitale basata sull'AI

Zayo (“la Società”), il principale gestore di reti di infrastrutture digitali, oggi ha annunciato una transizione programmata del CEO, con la nomina dell'ex dirigente di Verizon Sowmyanarayan Sampath a Direttore generale (CEO), a partire dal 1° settembre 2026. Sampath farà seguito a Steve Smith, che si ritirerà dall'incarico di CEO a seguito di un mandato di profondo cambiamento che ha stabilito Zayo come la base portante dell'economia dell'intelligenza artificiale. Smith continuerà a far parte del CdA di Zayo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Jennifer Gordon
Press@zayo.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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