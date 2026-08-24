Zanders si espande nella regione DACH con l'inaugurazione di un nuovo ufficio a Vienna, in Austria

Zanders, società di consulenza globale specializzata in tesoreria, gestione del rischio e tecnologia, oggi annuncia un'importante espansione nella regione DACH con l'apertura della sua nuova sede di Vienna. Questa mossa sfrutta la crescita continuativa di Zanders in Germania, Austria e Svizzera, e rappresenta un'ulteriore fase nella strategia dell'azienda, che punta a consolidarsi nei mercati che vedono la crescita più rapida della domanda di consulenza specializzata in tesoreria, gestione del rischio e finanza aziendale.
Da anni quella della DACH è una delle regioni prioritarie per Zanders, con l'azienda che ha ampliato a ciclo continuo il proprio team e la base dei clienti in tutta la Germania e la Svizzera.
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