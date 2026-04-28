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Yoshihiro Shimamura, l'investitore che supporta il settore dell'intrattenimento in Giappone, visiterà la Francia In programma un workshop durante il Festival di Cannes

Shimamura Yoshihiro Film Planning Inc. (Sede centrale: Osaka, Giappone; CEO: Yoshihiro Shimamura), una società impegnata nella produzione e negli investimenti nel settore cinematografico, ospiterà un workshop in Francia durante il Festival di Cannes di quest'anno, nell'ambito del suo impegno a promuovere ulteriormente il settore dello spettacolo.

La società investe in importanti aziende associate al settore giapponese dello spettacolo, promuovendo la creazione di valore a lungo termine. L'azienda identifica i settori della cultura e dello spettacolo come aree di forte crescita ed è attivamente coinvolta in co-produzioni internazionali, una parte fondamentale delle sue attività di produzione cinematografica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per informazioni su questo comunicato stampa o richieste di interviste
Ufficio delle Pubbliche Relazioni, Yoshihiro Shimamura Film Project (in AZ.WORLDCOM JAPAN CO.,LTD)
Contatto: Saito, Okuyama
E-mail: shimamura_PR@azw.co.jp



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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