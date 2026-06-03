XFolio AI rileva Absolute Payment Solutions per unificare tesoreria e pagamenti per le aziende britanniche

XFolio AI (xfolio.ai), un gruppo specializzato in tecnologie di gestione di tesoreria e liquidità con sede a Parigi, ha acquisito Absolute Payment Solutions (APS) ( https://www.absolutepayments.com/ ), uno dei pochi fornitori di servizi Bacs accreditato da Pay.UK nel Regno Unito. L'acquisizione crea una piattaforma integrata che spazia da Bacs e tutti i tipi di pagamenti, open banking, gestione del rischio e tesoreria, dando alle aziende britanniche di ogni dimensione gli strumenti per gestire liquidità ed effettuare pagamenti in un posto solo.

L'accreditamento Bacs di APS è alla base di servizi di pagamento ai quali si affidano ogni giorno organizzazioni nei settori pubblico e privato, dalle pmi che gestiscono le buste paga e addebiti diretti a grandi aziende che gestiscono grandi flussi di pagamento.