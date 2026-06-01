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Winston Taylor completa una storica combinazione transatlantica

Winston Taylor annuncia oggi che Winston & Strawn e l'attività di Taylor Wessing con sede Regno Unito hanno ufficialmente inaugurato un'azienda aggregata, creando un prestigioso studio legale transatlantico costruito per le esigenze delle aziende, delle persone e dei mercati che guidano capitali e innovazione.

Tra i più grandi studi legali transatlantici, Winston Taylor si avvale di oltre 1.400 avvocati basati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Europa, in America Latina e nel Medio Oriente, con l'obiettivo soddisfare le esigenze di consulenze legali in costante evoluzione dei clienti.

“In Winston Taylor, il nostro approccio è incentrato sul cliente e collaboreremo fianco a fianco con i nostri clienti all'avanguardia del settore e dell'ingegno”, ha dichiarato il Presidente, Steve D’Amore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

winstontaylor@infiniteglobal.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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