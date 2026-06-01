Winston Taylor completa una storica combinazione transatlantica

Winston Taylor annuncia oggi che Winston & Strawn e l'attività di Taylor Wessing con sede Regno Unito hanno ufficialmente inaugurato un'azienda aggregata, creando un prestigioso studio legale transatlantico costruito per le esigenze delle aziende, delle persone e dei mercati che guidano capitali e innovazione.

“In Winston Taylor, il nostro approccio è incentrato sul cliente e collaboreremo fianco a fianco con i nostri clienti all'avanguardia del settore e dell'ingegno”, ha dichiarato il Presidente, Steve D’Amore.

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