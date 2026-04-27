vVARDIS annuncia un investimento da parte di Apollo e raggiunge lo status di “unicorno”

“vVARDIS ha creato un modello di business innovativo, grazie, alla Dott.ssa Haley Abivardi e alla Dott.ssa Goly Abivardi, pioniere di una nuova categoria nel settore delle cure odontoiatriche, supportata da studi clinici pubblicati in riviste scientifiche a revisione paritaria”, hanno dichiarato Jeremy Honeth, partner, e Andrea Vanni, amministratore delegato di Apollo. “L'investimento di Apollo Funds sostiene la continua espansione dell'azienda in mercati chiave negli Stati Uniti e in Europa, facendo arrivare questo trattamento restaurativo a un numero sempre maggiore di studi dentistici e pazienti in tutto il mondo”.

“Curodont™ colma una lacuna di lunga data nel settore odontoiatrico: nei casi in cui la prevenzione fallisce, i dentisti dispongono ora di un trattamento rapido, facile da usare e non invasivo, che non richiede l’uso di trapano nè di anestesia. La rapida adozione di Curodont™ riflette l'urgenza di tale esigenza rimasta finora insoddisfatta”, ha dichiarato Haley Abivardi, odontoiatra, co-CEO e co-fondatrice di vVARDIS. “L'investimento di Apollo Funds rafforza la nostra base commerciale negli Stati Uniti e in Europa e ci consente di ampliare questa tecnologia ecosostenibile in tutti i mercati”.

Goly Abivardi, odontoiatra, co-CEO e co-fondatrice di vVARDIS, ha dichiarato, “La nostra missione è quella di portare un approccio medico, fondato sulla scienza, all'odontoiatria. Grazie all’uso di formulazioni a base di peptidi, la nostra tecnologia non invasiva offre una soluzione innovativa per trattare la carie senza ricorrere al trapano e senza l’uso di materiali polimerici. L'investimento di Apollo Funds rafforza la nostra leadership nell'odontoiatria rigenerativa e promuove l’innovazione nella scienza orale”.

La carie è la malattia non trasmissibile più diffusa al mondo e colpisce quasi il 90 percento degli adulti negli Stati Uniti. La salute orale è strettamente connessa alla salute generale e le carie non trattate possono contribuire a gravi patologie croniche, tra cui un aumento del 26 percento del rischio di mortalità 3 . Le linee guida recentemente pubblicate dall'OMS rafforzano la missione di vVARDIS incentrata sul trattamento precoce e non invasivo della carie, con l’azienda che punta a un mercato potenziale del valore di oltre 30 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.

Informazioni su vVARDIS AG

vVARDIS è un'innovativa azienda sanitaria svizzera che opera nel settore delle tecnologie mediche dentali con sede a Zugo, in Svizzera, e che offre soluzioni rivoluzionarie e non invasive per i professionisti del settore odontoiatrico con i prodotti a marchio Curodont™. Fondata dalle dottoresse Haley e Goly Abivardi, sorelle, odontoiatre di fama internazionale, innovatrici e imprenditrici di successo, vVARDIS è il risultato di oltre 25 anni di ricerca scientifica, che si uniscono all’impegno delle sue fondatrici di avere un impatto sulla vita delle persone, in particolare quelle più svantaggiate.

La missione di vVARDIS è quella di espandere l'accesso a soluzioni terapeutiche innovative che creino nuovi standard di cura in odontoiatria, con l’obiettivo di migliorare la salute orale, che è alla base della salute generale. Sostenuti da 25 anni di ricerca e da oltre 10 anni di utilizzo nella pratica clinica a livello globale, i prodotti e la scienza di vVARDIS sono supportati da oltre 250 pubblicazioni scientifiche, tra cui meta-analisi, studi clinici sottoposti a revisione paritaria e studi clinici a lungo termine basati su real-world evidence, sottoposti anch'essi a revisione paritaria, con un tasso di successo documentato superiore al 90%. I prodotti Curodont™ sono oggetto di lezioni in rinomate università come standard di cura per il trattamento della carie iniziale. vVARDIS ha ricevuto il premio 2026 ”Innovative Company of the Year (Azienda innovativa dell'anno)” ed è membro delle Innovator Communities del World Economic Forum. Per maggiori informazioni sull'azienda, visitare www.vVARDIS.com e www.linkedin.com/company/vvardis .

Informazioni su Apollo

Apollo è una società di gestione patrimoniale globale specializzata in asset alternativi e a forte crescita. Nella nostra attività di gestione patrimoniale, puntiamo a offrire ai nostri clienti rendimenti superiori lungo tutto lo spettro rischio-rendimento, dal credito investment grade al private equity. Da oltre trent'anni, la nostra esperienza in materia di investimenti, attraverso una piattaforma completamente integrata, ha soddisfatto le esigenze di rendimento finanziario dei nostri clienti e ha fornito alle imprese soluzioni di capitale innovative per la crescita.

Attraverso Athene, la nostra attività di servizi previdenziali, siamo specializzati nell’aiutare i clienti a raggiungere la sicurezza finanziaria offrendo una gamma di prodotti di risparmio previdenziale e fungendo da fornitore di soluzioni per le istituzioni. Il nostro approccio agli investimenti, improntato alla pazienza, alla creatività e alla competenza, allinea gli interessi dei nostri clienti, delle aziende in cui investiamo, dei nostri dipendenti e delle comunità in cui operiamo, al fine di ampliare le opportunità e ottenere risultati positivi. Al 31 dicembre 2025, Apollo gestiva un patrimonio di circa 938 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.apollo.com .

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Dati in archivio vVARDIS’ si è classificata al primo posto per tasso di crescita nei periodi 2024 vs 2023 e YTD giugno 2025 tra i produttori odontoiatrici con oltre 1 milione di dollari di vendite, sia nelle categorie “tutti i prodotti e piccole attrezzature” sia nella categoria preventiva (Fonte: SDM Northcoast, LLC). Liu J et al. Int J Epidemiol. 2022;51:1291-1303

Il testo originale del presente annuncio, redatto in lingua inglese, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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