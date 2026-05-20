Vultr espande la presenza europea con la 33esima regione di data center del cloud a Milano

Vultr , la più grande società privata al mondo di infrastruttura cloud, oggi ha reso noto il lancio della sua 33esima regione globale di data center del cloud a Milano, che coincide con la AI Week 2026 alla Fiera di Milano Rho, dove oltre 700 oratori internazionali si riuniranno per l'evento dedicato all'AI più grande d'Europa. Vultr è uno sponsor platinum ed è anche co-ospite della AI Agent Olympics Hackathon, che vanta oltre 1.000 partecipanti.

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