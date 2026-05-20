Vultr espande la presenza europea con la 33esima regione di data center del cloud a Milano

Vultr , la più grande società privata al mondo di infrastruttura cloud, oggi ha reso noto il lancio della sua 33esima regione globale di data center del cloud a Milano, che coincide con la AI Week 2026 alla Fiera di Milano Rho, dove oltre 700 oratori internazionali si riuniranno per l'evento dedicato all'AI più grande d'Europa. Vultr è uno sponsor platinum ed è anche co-ospite della AI Agent Olympics Hackathon, che vanta oltre 1.000 partecipanti.
Milano diventa la nona regione europea di data center del cloud di Vultr, assieme ad Amsterdam, Francoforte, Londra, Madrid, Manchester, Parigi, Stoccolma e Varsavia.
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