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Venture Global annuncia la chiusura di una linea di finanziamento senior garantita in ambito navale da 1,5 miliardi di dollari

Venture Global, Inc. (NYSE: VG) oggi ha annunciato che la sua società interamente controllata Venture Global Shipping Holdings, LLC ("VGSH") ha sottoscritto un accordo di credito e garanzia comprendente una linea di credito senior a termine garantita (la "Linea creditizia") per un valore principale complessivo fino a 1.500.000.000 dollari USA, con scadenza al 26 giugno 2032.

Deutsche Bank e ING hanno agito in qualità di coordinatori principali per la linea creditizia, con ING che ha svolto anche le funzioni di agente della linea creditizia e di fiduciario delle garanzie.

VGSH intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'operazione per scopi aziendali generali, tra cui il rimborso a Venture Global LNG, Inc., dei pagamenti effettuati in precedenza da quest'ultima, o dalle sue affiliate, in relazione all'acquisizione di nove LNG carrier, al finanziamento di alcuni conti di riserva e al pagamento di spese e commissioni legati alla transazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con gli investitori
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Contatto con i media
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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