Venture Global annuncia la chiusura di una linea di credito revolving senior garantita di 3 miliardi di dollari con validità 364 giorni

Venture Global, Inc. (“Venture Global”) ha annunciato oggi che la sua controllata Venture Global LNG, Inc. (“VGLNG”) ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving di 3 miliardi di dollari con validità 364 giorni (la “Linea di credito”). Venture Global prevede di utilizzare i proventi derivanti dai prestiti nell'ambito della Linea di credito per generici scopi aziendali di VGLNG e delle sue controllate, tra cui per finanziare i costi di alcuni progetti di espansioni aggiuntive CP2 e Plaquemines prima delle rispettive decisioni definitive di investimento (FID).
Bank of America, N.A. è stata Coordinatore principale e unico bookrunner e ricoprirà il ruolo di Agente amministrativo. BBVA, Goldman Sachs, ING, J.P. Morgan, Mizuho, MUFG, NBC, RBC, Scotia, SMBC, U.S. Bank e Wells Fargo hanno avuto l'incarico di Coordinatori principali, mentre Barclays, Santander e Deutsche Bank hanno avuto il ruolo di Co-coordinatori principali.
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