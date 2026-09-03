Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Venture Global annuncia la chiusura di una linea di credito revolving senior garantita di 3 miliardi di dollari con validità 364 giorni

Venture Global, Inc. (“Venture Global”) ha annunciato oggi che la sua controllata Venture Global LNG, Inc. (“VGLNG”) ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving di 3 miliardi di dollari con validità 364 giorni (la “Linea di credito”). Venture Global prevede di utilizzare i proventi derivanti dai prestiti nell'ambito della Linea di credito per generici scopi aziendali di VGLNG e delle sue controllate, tra cui per finanziare i costi di alcuni progetti di espansioni aggiuntive CP2 e Plaquemines prima delle rispettive decisioni definitive di investimento (FID).

Bank of America, N.A. è stata Coordinatore principale e unico bookrunner e ricoprirà il ruolo di Agente amministrativo. BBVA, Goldman Sachs, ING, J.P. Morgan, Mizuho, MUFG, NBC, RBC, Scotia, SMBC, U.S. Bank e Wells Fargo hanno avuto l'incarico di Coordinatori principali, mentre Barclays, Santander e Deutsche Bank hanno avuto il ruolo di Co-coordinatori principali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per gli investitori
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Contatto per i media
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...