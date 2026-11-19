Variational, un protocollo per il trading di derivati on-chain, ha annunciato un round di serie B da 110 milioni di dollari USA con una valutazione di 1,5 miliardi di dollari, guidato da Bain Capital Crypto con il supporto di Dragonfly, HSG, Peak XV, 50T Funds e altri. Dal suo lancio all'inizio del 2025, la piattaforma ha elaborato oltre 475 miliardi di dollari di volume di trading e accumulato più di 1,3 miliardi di dollari in open interest su oltre 100.000 account. Oltre la metà del volume giornaliero sulla piattaforma attualmente avviene sui mercati tradizionali.
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Max Bibeau
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