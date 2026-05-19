VahatiCor nomina Harry D. Rowland, Ph.D., amministratore delegato

VahatiCor CEO, Harry D. Rowland, Ph.D.

In passato, Rowland è stato Amministratore delegato e Presidente di Endotronix, dove ha guidato lo sviluppo e la commercializzazione di Cordella™, il sensore dell'arteria polmonare e il sistema per l'insufficienza cardiaca. Sotto la sua guida, Endotronix ha raccolto oltre 150 milioni di dollari, sviluppando un organico di oltre 150 dipendenti.

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