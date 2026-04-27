Uno studio di Riskified rivela che i consumatori non sono pronti a cedere il controllo degli acquisti, mentre l'IA trasforma lo shopping e oltre la metà teme la frode online

Riskified (NYSE: RSKD), leader globale nel settore della prevenzione delle frodi nell'e-commerce e della risk intelligence, oggi ha pubblicato l'edizione Q1 2026 del suo Agentic Commerce Pulse, una serie di studi a frequenza trimestrale che monitora i rischi del commercio agentico e il coinvolgimento dei consumatori.
Dopo il primo sondaggio Q4 2025 di Riskified, che evidenziava per la prima volta la rapida diffusione del commercio basato sugli agenti, gli ultimi risultati del sondaggio rivelano una realtà più complessa: mentre rimane solida l'adozione dell'IA, la fiducia dei consumatori fatica a seguirne il ritmo.
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