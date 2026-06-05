Una dialisi peritoneale a concentrazione stabile grazie al sistema Carry Life UF ha aumentato di quasi tre volte l'ultrafiltrazione e di quasi dieci volte la rimozione del sodio rispetto alla CAPD con destrosio al 2,5%, migliorando nel contempo l'efficienza del glucosio e favorendo una migliore gestione dei fluidi nei pazienti PD

Triomed AB oggi ha annunciato i risultati positivi dello studio multicentrico, prospettico, randomizzato, crossover volto a valutare la dialisi peritoneale a concentrazione stabile utilizzando il sistema Carry Life UF in pazienti adulti sottoposti a CAPD (Dialisi Peritoneale Ambulatoriale Continua). Lo studio ha dimostrato miglioramenti significativi nell'ultrafiltrazione, nella rimozione del sodio peritoneale e nell'efficienza dell'ultrafiltrazione del glucosio (volume di ultrafiltrazione in relazione all'assorbimento del glucosio) rispetto alla CAPD standard con destrosio (glucosio) al 2,5% effettuata a casa nell'arco di quattro settimane. I risultati dello studio sono stati illustrati in una presentazione orale mirata, basata sull'abstract dell'ultima ora di uno studio clinico al Congresso dell'European Renal Association (ERA) che si svolge a Glasgow, Regno Unito, e sono stati pubblicati simultaneamente nel Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

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Referente: Marcello Grondelli, Eng., CEO di Triomed AB, marcello.grondelli@triomed.se





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