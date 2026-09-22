Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Un nuovo rapporto CSC rivela un aumento della preoccupazione per la violazione della proprietà intellettuale, mentre gli ecosistemi dei domini in espansione aumentano la pressione operativa

CSC , un fornitore di servizi di registrazione di domini di livello aziendale e fornitore globale di servizi di sicurezza dei domini, protezione dei marchi e soluzioni antifrode, oggi ha rilasciato una nuova ricerca che esamina come i dirigenti senior specializzati in diritto della proprietà intellettuale (IP) stiano rispondendo a sempre maggiori rischi di violazione online e si stiano preparando all'espansione dei nomi dei domini. Secondo il rapporto The State of Online IP Risk 2026 , stilato da CSC, il 96% dei dirigenti senior nel settore del diritto dell'IP è preoccupato per la minaccia delle violazioni di IP, mentre il 90% nota che i sistemi basati sull'AI stanno facendo aumentare le violazioni online dell'IP.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

W2 Communications
CSC@w2comm.com
CSC - Redazione



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...