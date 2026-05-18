TwentyTwo Real Estate acquisirà Terhills Resort in Belgium da LRM

TwentyTwo Real Estate, società europea indipendente di investimenti e gestione nel settore immobiliare, ha annunciato di aver accettato di rilevare Terhills Resort in Belgium da LRM. L'operazione dovrebbe concludersi il 29 maggio 2026. Gestito da Center Parcs, il prestigioso parco vacanze si estende su 63 ettari e comprende 250 cottage situati fronte lago lungo le strutture ricreative centrali, ambientati in un contesto naturale unico all'ingresso del Hoge Kempen National Park. Center Parcs rimarrà l'operatore del resort per almeno i prossimi 10 anni, garantendo la continuità per gli ospiti e supportando il posizionamento a lungo termine del resort come importante meta di villeggiatura in Limburg, una delle regioni turistiche più iconiche delle Fiandre.