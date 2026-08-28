TVS Motor Company nomina Peyman Kargar Direttore e Amministratore Delegato

TVS Motor Company, parte di TVS VENU e produttore leader globale di veicoli a due e tre ruote, oggi ha annunciato la nomina di Peyman Kargar a Direttore e AD a partire dal 27 gennaio 2027.
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Peyman Kargar
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