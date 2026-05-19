TREASoURcE dimostra in che modo le soluzioni di economia circolare possano andare oltre le iniziative pilota in ogni settore e regione

In tutta Europa, numerose soluzioni di economia circolare faticano ad andare oltre i progetti pilota isolati per passare a un'implementazione su larga scala in contesti reali. Sono necessarie nuove strategie in grado di integrare fattibilità tecnica, rilevanza per il mercato e coinvolgimento dei cittadini, pur rimanendo adattabili ai contesti locali.

TREASoURcE addressed circular economy challenges across energy, plastics and biobased side streams, combining technical solutions with stakeholder and citizen engagement.

Il progetto TREASoURcE finanziato dall'UE fornisce le prove del fatto che le soluzioni di economia circolare sistemiche e che coinvolgono i cittadini possono essere sviluppate, testate e preparate per essere replicate in tutte le regioni. Grazie all'adozione di una strategia regionale comune, il progetto integra dimostrazioni in contesti reali, collaborazione trasversale alla catena del valore e una valutazione della trasferibilità nelle prime fasi per tradurre i concetti dell'economia circolare in soluzioni pratiche nei campi di energia, materiali e bioeconomia.

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Per ulteriori informazioni: Coordinatore del progetto Ugur Kaya, ugur.kaya@vtt.fi

Sito web: treasource.eu





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